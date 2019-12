"Ad ogni acquazzone il quartiere San Michele finisce sott'acqua": LpRa sollecita interventi

"Ad ogni acquazzone, la viabilità del quartiere di San Michele (243 famiglie, 560 abitanti) - incentrato sulle vie Mantegna e Tiepolo, strade di collegamento tra l’ampia zona urbanizzata realizzata tra gli anni 70 e 80 e la strada provinciale Faentina che attraversa il paese - è tormentata da allagamenti". E' quanto evidenzia Lista per Ravenna, che sollecita attraverso un’interrogazione della propria rappresentanza in Consiglio comunale il sindaco Michele De Pascale ad un intervento.

"Il punto nevralgico è collocato nei tratti prossimi all’incrocio tra queste due arterie - viene spiegato -. Ne derivano pericoli costanti alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle persone, nonché inondazioni dei seminterrati abitativi, per quanto il sistema fognario della lottizzazione privata, eseguito a regola d’arte, venga mantenuto efficiente con regolarità. È bastato lo scroscio dei giorni scorsi ad inquinare anche il Natale. A seguito di segnalazioni effettuate dal posto nel 2017 (vedi i due documenti allegati), le problematiche di tale situazione sono state messe a fuoco e verbalizzate dal servizio Strade del Comune di Ravenna, sulla base di un’accurata ispezione e successiva relazione tecnica effettuate da Hera, gestore del ciclo idrico dell’amministrazione comunale stessa. Riguardano, in poche parole, l’altezza del cordolo stradale, che in diversi punti non supera i 5-10 centimetri sul livello della pavimentazione viaria, in altri è addirittura inesistente, in altri dissestato e a rischio di inciamparvi, nonché la scarsità delle bocche di lupo da cui le acque piovane dovrebbero defluire, distanti l’una dall’altra finanche 30-35 metri. Evidente - si sostiene - la non conformità di tale stato alle normative urbanistiche disposte quando il nuovo quartiere fu lottizzato".

"Tra scarsa manutenzione e pulizia delle strade da polvere e fogliame, fognature intasate e bocche di lupo troppo rade, le inondazioni si susseguono da anni ad ogni pioggia forte, anche di minimo periodo - viene rimarcato -. Nessun rimedio è stato introdotto neppure, a distanza di due anni, dopo gli accertamenti del servizio Strade comunale di cui sopra. I residenti delle abitazioni più danneggiate sono costretti a passare ore per prosciugare e ripulire i propri locali allagati, subendo anche la svalutazione irreversibile dei propri beni. Serve - è stato detto - un pronunciamento del Consiglio territoriale di Piangipane, la cui area comprende San Michele, a cui dunque si è rivolto per iscritto il 9 agosto scorso un rappresentante del quartiere interessato. Nel presente mese di dicembre, è stata interessata anche Lista per Ravenna, nella persona del suo consigliere territoriale Nicola Carnicella, vice-presidente del Consiglio di Piangipane stesso. Gli impegni che tale Lista mette di conseguenza in campo sono i seguenti: far sì, tramite il proprio gruppo territoriale, che l’istanza in questione sia discussa e fatta propria dal Consiglio di Piangipane; sollecitare un intervento del sindaco attraverso un’interrogazione della propria rappresentanza in Consiglio comunale, presentata".