Aggressione al bar di piazza Costa, Fratelli d'Italia: "Sempre meno sicurezza in centro città"

"L’episodio che solo per un caso fortuito non ha causato danni alle persone coinvolte è sintomo di una sempre maggiore insicurezza anche nel pieno centro cittadino". Alberto Ferrero ed Elisa Frontini, candidati alle elezioni regionali per Fratelli d'Italia, commentano l'aggressione avvenuta venerdì sera al Costa Cafè, dove un uomo ha aggredito un barista prima di essere arrestato.

"L'uomo, un ravennate, era seduto tranquillo con la sua ragazza che prendeva aperitivo - commenta il titolare del locale di piazza Costa - A un tratto è impazzito, ha cominciato a inveire contro i baristi, con offese personali pesantissime, e si è scagliato contro un barista dandogli spinte e uno schiaffo. I ragazzi al bar sono scossi dall accaduto e dalle ingiurie ricevute dall'uomo, ma tutto bene, tutto è passato".

"Se come in questo caso, ma purtroppo è spesso una consuetudine, l’aggressore non era nuovo a episodi simili, questo dimostra che il problema non è solo di controllo del territorio, ma si deve andare anche a monte - insistono i due consiglieri - In altre parole chi è spesso soggetto a episodi di ubriachezza molesta non dovrebbe essere sottoposto a un qualche genere di controllo? Se poi a questo si aggiunge che il consumo e l’abuso di alcolici interessa sempre più persone e sempre più giovani, indubbiamente diventa necessario, quantomeno, iniziare a porsi il problema. Purtroppo anche una città tranquilla come Ravenna sta diventando sempre più soggetta a episodi di insicurezza, causati anche da un sempre minor controllo del territorio e dalla mancanza di un filo diretto fra cittadini e forze dell’ordine, come avveniva quando era presente la figura del carabiniere o del poliziotto di quartiere. Anche sotto questo aspetto molto si può e si deve fare".