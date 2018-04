Aggressioni in ospedale, due episodi in pochi mesi: "Il pronto soccorso è diventato un 'far west'"

"Che il Pronto soccorso di Ravenna si stia trasformando in un 'set da far west' è inaccettabile: nei prossimi giorni presenterò un'interrogazione alla Giunta regionale per sollecitare l'Ausl a prendere provvedimenti urgenti contro la deriva preoccupante che sta prendendo il nostro Pronto soccorso". Il consigliere regionale della Lega Nord, Andrea Liverani, commenta così l'episodio di violenza andato in scena venerdì sera al Pronto soccorso di Ravenna, dove un 35enne ha dato in escandescenze minacciando e aggredendo il personale medico.

"Dopo una notte passata in caserma, l'uomo il giorno dopo (doveva essere ai domiciliari) è stato trovato in zona Darsena in bicicletta – spiega Liverani - Mi preme ricondurre questo episodio a quello verificatosi a gennaio, sempre al Pronto soccorso di Ravenna. Due episodi avvenuti a distanza troppo ravvicinata fra loro, per non collegarli alla più generale deriva di insicurezza che si respira nel nosocomio ravennate e in tutta la città. E' ora di aumentare il presidio delle Forze dell'ordine in un posto critico come è il Pronto soccorso, dove si rivolgono persone con problemi di salute o vittime di incidenti e che necessitano non solo di cure, ma anche di tranquillità e certamente non di risse e violenze".