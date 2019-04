Agricoltura, il Pd costituisce un gruppo di lavoro contro la siccità

Il Partito Democratico di Ravenna ha costituito un gruppo di lavoro che si occuperà di rilevare criticità e fare proposte sui temi dell’agricoltura. Il gruppo, presentato in occasione della visita di Paolo De Castro a Ravenna, ha espresso una forte preoccupazione per la siccità che si sta verificando sul nostro territorio.

"L’assenza di precipitazioni che si prolunga da diversi mesi – hanno dichiarato i membri del gruppo - e le temperature superiori alle medie del periodo rischiano di mettere in seria difficoltà l'intero comparto agricolo. Il problema è accentuato anche dallo scarso contributo derivante dallo scioglimento della neve, che non è caduta in quantità sufficienti nei mesi invernali. La siccità sta mettendo a forte rischio le semine primaverili e le colture arboree. Ci sono molte preoccupazioni per il protrarsi del fenomeno che potrebbe compromettere i raccolti e tutto il settore dell’indotto. Nonostante il nostro territorio possa vantare un sistema integrato delle acque efficiente e in grado di gestire situazioni come quella che stiamo vivendo in questi mesi, i cambiamenti climatici e i conseguenti effetti meteorologici sempre più estremi impongono un’attenta riflessione e l'adozione di comportamenti e strumenti capaci in futuro di gestire come normalità ciò che oggi consideriamo emergenza".