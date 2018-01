Ai Repubblicani l'Ala di Verdini non piace: bocciata la mozione della minoranza

Le direzioni della Federazione provinciale e dell’Unione comunale del Partito Repubblicano Italiano di Ravenna, riunitesi in seduta congiunta martedì sera per discutere e deliberare in merito alle elezioni politiche del 4 marzo, hanno approvato a larghissima maggioranza le relazioni e le repliche dei due segretari Eugenio Fusignani e Stefano Ravaglia.

Le direzioni non condividono la scelta del Pri Nazionale di costituire un accordo elettorale con il gruppo parlamentare Ala di Denis Verdini e di affidarne la rappresentanza politica allo stesso senatore - cosa che invece, secondo la minoranza, era necessaria. "Tale scelta non è contenuta nella mozione finale del 48esimo Congresso Nazionale e non è nemmeno stata decisa da un Consiglio Nazionale - spiegano dal partito - Le Direzioni considerano la presentazione di un simbolo composito, anche sotto l’aspetto grafico, lesivo dell’identità del Pri e non in conformità con la mozione conclusiva del Congresso che indicava “…indispensabile presentare fin dalle prossime elezioni il simbolo dell’edera e di collocarlo in un’area liberal democratica capace di dialogare per il bene dell’Italia con le forze europeiste e di progresso...”, ipotesi che non è stata perseguita. Tutto ciò premesso, conseguentemente le direzioni ravennati non ritengono politicamente opportuno designare candidati ravennati da inserire nelle liste di Camera e Senato e invitano i segretari a non far parte del comitato elettorale della Frer. Invitano infine i Segretari a mettere a disposizione della Segreteria regionale un idoneo locale, qualora la stessa intenda eventualmente usufruirne per le operazioni necessarie agli adempimenti elettorali della consultazione del 4 marzo 2018".