Al via la 39esima edizione della Festa De L’Unità di Borgo Sisa

La Festa de L’Unità di Borgo Sisa compie 39 anni e torna dal 18 al 27 agosto al campo sportivo di via Sisa. Ogni sera, dalle 19, si potrà gustare la tipica cucina tradizionale romagnola con specialità come rane e lumache; non mancheranno incontri politici, piano bar, giochi, pesca gigante e musica alle 21 sul palco centrale. Sabato "Nuova Romagna Folk" e al piano bar Anima Pop; domenica "Magic Queen" e al piano bar Sofia & Ale; lunedì Patrizia Ceccarelli e al piano bar Etilisti Noti; martedì Luca Bergamini e al piano bar Daniel; mercoledì alle 19.45 gara podistica, alle 21 Liga Band e al piano bar Sofia & Ale.

Giovedì 23 agosto, appuntamento alle 20.45 con i deputati Marco Di Maio e Alberto Pagani per confrontarsi su temi di politica locale e nazionale e sul loro impegno in Parlamento. Alle 21 "Genio e la Buby Band" e al piano bar il tributo a Bon Jovi di Captain Crash; venerdì 24 Roberta Cappelletti e al piano bar Moreno; sabato 25 Mirco Gramellini e al piano bar Cartuneitors; domenica 26 agosto Orchestra Vincenzi e al piano bar Pasquale. Lunedì 27 chiusura della Festa con il tradizionale confronto tra i sindaci di Forlì e Ravenna. Alle 20.45 interverranno Davide Drei e Michele De Pascale. Alle 21 Daniele Tarantino e al piano bar Jolì &co.