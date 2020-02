Al via la campagna di tesseramento della Lega: "100 gazebo in tre giorni in Romagna"

E' iniziata venerdì la campagna di tesseramento 2020 della Lega. "In tre giorni 100 gazebo accoglieranno in Romagna nuovi e vecchi soci, simpatizzanti e sostenitori - afferma il deputato Jacopo Morrone - Ringrazio fin d’ora gli amici leghisti che con la loro attività volontaria rendono possibile questa grande manifestazione di partecipazione popolare, che significa un confronto con le persone e l’ascolto continuo. Con questa mobilitazione vogliamo anche dimostrare la nostra totale solidarietà e vicinanza a Matteo Salvini, un grande uomo e un leader di altissima levatura, indegnamente attaccato per aver difeso il nostro Paese". Morrone specifica che "per aderire al Movimento occorre presentarsi ai gazebo, dove sarà compilato l’apposito modulo, con un documento di identità e il codice fiscale".