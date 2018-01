Al via le celebrazioni per il 50esimo anniversario del "Premio Europa"

La seduta del Consiglio Comunale di Faenza di lunedì ha ufficialmente aperto le porte alle celebrazioni del 50esimo anniversario del Premio Europa. Dopo l'esecuzione dell'inno europeo, la Presidente del Consiglio Comunale Maria Chiara Campodoni ha invitato l'avvocato Pietro Baccarini a portare una testimonianza diretta sulle attività intraprese dalla Giunta dell'epoca per promuovere l'internazionalizzazione e la sensibilizzazione della comunità faentina sui temi europei. Baccarini, Assessore comunale alle "Pubbliche Relazioni" nell'anno di conseguimento del premio, il 1968, ha ricordato le motivazioni che spinsero il Consiglio d'Europa a premiare la città di Faenza, tra cui l'istituzione di una "Giornata europea" realizzata in collaborazione con le scuole; iniziativa che prevedeva conferenze, note informative, concorsi a premio per disegni e temi preparati dagli alunni faentini.

"Faenza - ha ricordato il Sindaco Giovanni Malpezzi nel suo intervento di apertura - fu la prima città italiana non capoluogo di provincia a essere premiata dal Consiglio d'Europa per il grande impegno volto a sensibilizzare la cittadinanza sui valori europei. Un riconoscimento che ricordiamo con orgoglio e che vogliamo rivivere insieme a tutti i cittadini nell'anno del suo cinquantennale". Nel corso della seduta, l'Assessore alle Politiche Educative e Giovanili Simona Sangiorgi ha presentato l'esito finale del lavoro compiuto con l'IP Persolino-Strocchi, finalizzato alla selezione di un marchio celebrativo da inserire nelle iniziative e comunicazioni istituzionali per quest'anno. Il marchio vincitore è risultato quello elaborato dallo studente Valerio Visani della classe 3B sezione Grafica pubblicitaria, coordinata da Antonella Prencipe.

L'amministrazione comunale, con il coordinamento del Settore Cultura e Politiche Educative in collaborazione con il Tavolo per l'Europa comprendente le scuole e le realtà associative del territorio, sta definendo una serie di eventi e di manifestazioni culturali in occasione delle celebrazioni del Premio, che coinvolgeranno tutta la cittadinanza nei prossimi mesi e dei quali verrà stilato un calendario di prossima realizzazione. Nella seduta del Consiglio Comunale erano presenti anche i componenti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Faenza, sia il gruppo uscente che quello appena insediatosi, per il quale il tema "Europa e Gemellaggi" rappresenta una parte integrante del percorso formativo in atto.