Al via un "percorso partecipato" fra sindaco, giunta e cittadinanza

Inizia mercoledì sera a Lavezzola il “percorso partecipato” promesso da Paola Pula in campagna elettorale, nel caso fosse stata rieletta sindaco di Conselice. L’intento della rieletta prima cittadina è quello di istituire un momento costante di incontro “informale” fra la Giunta e i cittadini - di volta in volta organizzato nel capoluogo o nelle frazioni di Lavezzola e San Patrizio - per ascoltare i pareri della cittadinanza sulle tematiche più varie, dare pareri e risposte, prendere spunti utili all’attività di governo del Comune per i prossimi cinque anni.

L’appuntamento è fissato, in via sperimentale, a cadenza mensile, il primo mercoledì di ogni mese. Il primo incontro è in programma nella serata di mercoledì 3 luglio a partire dalle 20.45, al Centro sociale “M. Salami” di Lavezzola. I principali temi trattati saranno gli investimenti su Lavezzola e in particolare la situazione di Villa Verlicchi. La cittadinanza è invitata a partecipare.