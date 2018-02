Alberghini: "Ridurre da 35 a 15 gli euro per i richiedenti asilo e impiegarli nella sicurezza"

“Assieme all’amico Gianluca Pini ho predisposto una Proposta di Legge Parlamentare per ridurre da 35 a 15 euro al giorno la spesa massima ammissibile per la gestione dei richiedenti asilo, destinando i risparmi ad un fondo per l’assunzione di nuove forze di polizia, di automezzi, divise ed equipaggiamenti degli di un paese civile che ha a cuore i suoi cittadini e di chi garantisce la loro sicurezza”. E' quanto afferma Massimiliano Alberghini, candidato al Senato per il centrodestra, che sabato a Faenza ha lanciato quella che ha definito “una soluzione pratica e immediata per reperire le risorse necessarie a dare una risposta vera ai problemi di sicurezza e di equità sociale”.

“La mia non è una proposta ideologica - chiarisce il candidato del collegio Senatoriale Faenza-Forli-Ravenna - ma di assoluto buon senso: se è vero infatti che ci sono persone anziane che vivono da sole con 500 euro di pensione al mese, è altrettanto vero che chi è ospite di strutture complesse che riescono a ridurre costi di gestione, le persone possono vivere con la stessa cifra, forse meno. E’ inaccettabile che vi siano disparità di trattamento cosi abissali tra chi ha lavorato una vita e percepisce una pensione da fame e chi, ospite di questo paese, venga usato come strumento per far fare soldi a palate a pochi, soliti noti. E il tutto a discapito della sicurezza”.