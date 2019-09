Alla Festa dell'Unità arrivano Maria Elena Boschi e Gianni Cuperlo

Prosegue ‘Riaccendiamo l’Italia. Verde, giusta e competitiva’, la Festa nazionale dell’Unità in corso al Pala De André di Ravenna. Sabato 7 settembre in sala Benigno Zaccagnini alle 18.30 "Enrico Berlinguer 35 anni dopo", Gianni Cuperlo intervistato da Luca Telese; alle 20 "Umanità in rivolta - La nostra lotta per il lavoro e il diritto alla felicità", Aboubakar Soumahoro intervistato da Daniela Preziosi; alle 21.30 "Hate speech: chi odia avvelena anche te! Digli di smettere" con Maria Elena Boschi, Daniele Cinà, Jacopo Iacoboni, Anna Rossomando e Salvatore Tesoriero

In libreria alle 19 presentazione del libro "Keynes - teoria generale" a cura di Giorgio La Malfa, partecipano Giorgio La Malfa e Luigi Zanda. Alle 20.30 presentazione del libro di e con Lidia Ravera "L'amore che dura", partecipa Valeria Cardinali. Sul palco centrale Effetto Vasco, un tributo al grande Vasco con uno spettacolo coinvolgente. Nella Tenda Socjal Club Sonia Davis Trio.