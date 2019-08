Alla Festa dell'Unità Carlo Calenda e Paola De Micheli parlano della "Nuova sfida del Pd"

Prosegue ‘Riaccendiamo l’Italia. Verde, giusta e competitiva’, la Festa nazionale dell’Unità in corso al Pala De André di Ravenna. Venerdì 30 agosto in sala 'Benigno Zaccagnini' alle 18.30 "La medicina di genere - finalmente la legge" con Paola Boldrini, Roberta Mori, Adriano Sacco, Fulvia Signani, modera Camilla Ghedini. Alle 20.00 "Quanta strada nei miei sandali. Riders e non solo: salari, diritti e tutele" con Claudio De Berardino, Virginio Merola, Debora Serracchiani, Nicola Quondamatteo, Yftalem Parigi, modera Eleonora Capelli. Alle 21.30 "La nuova sfida del Pd: discontinuità e svolta per il paese", Carlo Calenda e Paola De Micheli intervistati da Marco Damilano

In libreria alle 19 "Contaminazioni positive - esperienze positive di contrasto alle disuguaglianze" con Valeria Baglio, Luigi Berlinguer, Eugenia Carfora, Paolo Limonta, Camilla Sgambato, Milena Santerini, modera Titti Marrone. Alle 20.30 "L'economia del futuro è circolare" con Andrea Bianchi, Monica Frassoni, Ermete Realacci, Marcello Rosetti, Nicola Semeraro, Chicco Testa, Andrea Ferrazzi, modera Marco Ciarafoni.

Sul palco centrale si esibisce Murubutu, il rapper insegnante di filosofia e storia che dal 2000 ha cominciato a riflettere sull’ interazione fra contenuti scolastici e musica rap. L’intento è fare del rap un mezzo espressivo per trasmettere contenuti di ordine culturale senza perdere l’attenzione verso la cura stilistica. Il risultato è un nuovo sottogenere musicale: il rap didattico. Murubutu dal vivo, con l’aiuto dei soci U.G.O. e Dj T-Robb, propone una miscela unica di hip hop classico con poesia, narrativa e letteratura. Nella Tenda Socjal Club i Quarto Stato.