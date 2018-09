Alla Festa dell'Unità confronto tra Governo e opposizione con Giorgetti e Orfini

Prosegue la Festa dell'Unità Nazionale 2018 al Pala de Andrè, tra dibattiti politici, concerti e presentazioni di libri. La festa terminerà lunedì 10 settembre.

Il programma di venerdì 7

Sala Aldo Moro

Ore 18.30 A confronto governo e opposizione: Giancarlo Giorgetti, Matteo Orfini. Modera Alessandro Barbano

Ore 19.30 La cultura politica del PD: Lorenzo Guerini, Andrea Orlando. Modera: Fabio Martini

Ore 20,30 Sviluppo ed equità sociale nell’Italia di oggi e di domani: Vincenzo Colla, Marco Granelli, Sara Moretto, Francesco Pugliese, Bruno Tabacci

Ore 21.30 Le sfide del riformismo europeo: Udo Bullmann Piero Fassino Giacomo Filibeck Lia Quartapelle Modera: Francesco Cerasani. In collaborazione con il PSE.

Spazio libreria

Ore 18.30 Con i piedi nel fango. Gianrico Carofiglio dialoga con Alessia Rotta

Sala Rossa

Ore 18.00 Incontro con il prof. Enrico Malato. Verso una nuova Divina Commedia. Con la partecipazione di: Andrea Mazzucchi, Franco Gabici, Livia Santini, Giuseppe Chicchi

Palco centrale

Cristina D’Avena e Gem Boy

Tenda socjal club

Paolo Hendel presenta il suo nuovo libro “La Giovinezza è Sopravvalutata”

Arena del ballo Malpassi

Sfilata e “Disco Night”

Woodstock giovani democratici

The night of St.Patrick: beer for everyone

I viali della festa

Improvvisazione teatrale a cura di 05QuatoAtto