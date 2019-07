Alla Festa dell'Unità di Faenza ospiti il presidente Bonaccini e la consigliera Rontini

Continuano gli appuntamenti e gli spazi di confronto aperti al pubblico alla Festa dell'Unità di via Calamelli a Faenza. Venerdì 5 luglio alle 18.30 allo spazio dibattiti saranno ospiti il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la consigliera regionale Manuela Rontini per illustrare "l'impegno della Regione per Faenza e la Romagna faentina".

Sarà l'occasione per approfondire i numerosi progetti che hanno visto la Regione Emila-Romagna e i Comuni dell'Unione della Romagna faentina lavorare insieme in questi anni per lo sviluppo del territorio a partire dalle riqualificazioni ambientali e rurali, ai progetti di rigenerazione urbana della zona della stazione ferroviaria e di ristrutturazione di palazzo del Podestà ai contributi ai rioni nell'ambito delle rievocazioni storiche, solo per citarne alcuni. Quello di venerdì sera si preannuncia inoltre un appuntamento particolarmente significativo in virtù del fatto che la nostra regione sarà protagonista, nei prossimi mesi, di una tornata elettorale dall'esito molto atteso anche rispetto agli equilibri politici a livello nazionale.

"Sono lieta di poter essere nella mia Faenza insieme al presidente Bonaccini - sottolinea la consigliera Rontini - per un momento che vuole essere prima di tutto di confronto. Del resto la soddisfazione maggiore in questi bellissimi anni di impegno sul territorio è stato proprio il rapporto diretto con i cittadini e le tante organizzazioni sociali, imprenditoriali e culturali con le quali ho avuto l'onore di collaborare. L'Emilia-Romagna è un territorio certamente ricco, non solo economicamente ma soprattutto di competenze e generosità".