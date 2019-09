Alla Festa dell'Unità si parla di "alternative per l'Italia" con Laura Boldrini

Prosegue ‘Riaccendiamo l’Italia. Verde, giusta e competitiva’, la Festa nazionale dell’Unità in corso al Pala De André di Ravenna. Giovedì 5 settembre in sala Benigno Zaccagnini alle 18.30 "Sviluppo, equità e lavoro: l'Italia che manca?" con Valeria Fedeli, Anna Maria Furlan, Linda Laura Sabbadini in collegamento skipe, Giuseppe Provenzano; alle 20.00 "L'Europa del futuro (evento pse)" con Piero Fassino, Lia Quartapelle, modera Antonio Di Bella; alle 21.30 "L'alternativa per l'Italia" con Laura Boldrini, Andrea Martella, Barbara Pollastrini, Elly Schlein, Massimiliano Smeriglio, modera Andrea Tarroni.

Il libreria alle 17.00 "Welfare e lavoro: rimettiamo al centro le donne" con Sesa Amici, Paola Bocci, Lucia Bongarzone, Chiara Gribaudo, Alessandra Moretti, Anna Maria Parente, Francesca Puglisi; alle 20.30 presentazione del libro di e con Anna Ascani "Senza maestri. Storia di una generazione fragile", modera Francesco Piccinini. Nella sala rossa del Pala de Andrè alle 19.00 "L'impegno del Pd nei porti e nella logistica" con Andrea Appetecchia, Maria Carbone, Stefano Collina, Enrico Luciani, Raffaella Paita, Nicola Pellicani.

Sul palco centrale "Ravenna Top Cup 2019", presentazione del più grande torneo giovanile d’Italia con la sfilata dei top club italiani e Internazionali. Nella Tenda Socjal Club “Zez ch’e neva” con Rudy Gatta, Eliseo Della Vecchia, Vittorio Bonetti Al Woodstock Pub una serata dedicate alla scuola di musica Mama’s. Nei viali della festa Billo Circus.