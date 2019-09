Alla Festa dell'Unità si parla di mafia: tra gli ospiti anche Rosy Bindi

Prosegue ‘Riaccendiamo l’Italia. Verde, giusta e competitiva’, la Festa nazionale dell’Unità in corso al Pala De André di Ravenna. Martedì 3 settembre in sala Benigno Zaccagnini alle 17 "Dopo Aemilia: la sfida contro le mafie al nord", incontro con Rosy Bindi e Nicola Gratteri; alle 18.30 "Un'esistenza libera e dignitosa. Non solo salario minimo, ma retribuzione “giusta”, con Carmelo Barbagallo, Cesare Damiano, Maria Cecilia Guerra, Tommaso Nannicini, Ettore Rosato, modera Gianni Bessi; alle 20 "Storia segreta della 'Ndangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere" con Emanuele Fiano, Nicola Gratteri, Enza Rando, mdera Pierluigi Senatore; alle 21.30 "La corruzione alimenta le mafie. Quali politica per la legalità", con Raffaele Cantone, Franco Mirabelli, Giuseppe Antoci, Franco Roberti, modera Beppe Baldessarro.

In libreria alle 18.00 presentazione del libro di Ranieri Razzante "Comprendere il terrorismo", modera Nevio Galeati; alle 19.30 "La cultura rende le città più sicure. Buone pratiche e politiche civiche" con Milo Campagni, Valerio Carocci, Francesco Di Leva, Massimo Mezzetti, Paolo Marzoni, Martina Romanello; alle 21.30 "Migrarti - Rassegna di corti", partecipano Salvatore Allocca, Marco Omizzolo, modera Paolo Masini.

Sul palco centrale l’Orchestra Grande Evento, l’orchestra Italiana del ballo liscio che porta nei suoi spettacoli un’allegria che si lega alle emozioni di interpretazioni uniche. Moreno il Biondo, leader del gruppo, vanta una carriera lunga 47 anni fatta di grande musica nazionale e internazionale, una ricerca continua volta a valorizzare e legare la sua musica Romagnola alle musiche del mondo. Nella Tenda Socjal Club Rigo’s Cash Machine Trio feat. Robby Pellati e Mel Previte.