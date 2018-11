Alla Lega non piace la nomina di Lista per Ravenna: "La coalizione di centro-destra non esiste più"

"A Ravenna la coalizione di centro-destra formata da Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lista per Ravenna non esiste più". E' quanto annuncia il consigliere del Carroccio Learco Vittorio Tavoni, a seguito della nomina di Gianfranco Spadoni a vicepresidente di Lista per Ravenna, il cui capogruppo è Alvaro Ancisi. "La lista si posiziona a sinistra, accanto al Pd, dal momento che Spadoni è stato eletto, due anni fa, consigliere provinciale nella lista "Insieme per la Provincia De Pascale presidente" - spiega Tavoni - Il 21 ottobre 2016 De Pascale, in quanto Presidente della Provincia, ha conferito ad alcuni consiglieri della sua lista specifiche Deleghe Politiche ed Amministrative. A Spadoni ha attribuito la delega agli affari generali ed istituzionali: un incarico che ha svolto continuamente fino alla scadenza del mandato, avvenuta il 31 ottobre 2018. E’ chiaro quindi che Spadoni ha fatto parte della squadra di De Pascale, e quindi del Pd, in Provincia. Non solo, ma la collocazione a sinistra di Spadoni è ulteriormente testimoniata dalla sua candidatura alle recenti elezioni politiche, del marzo 2018, per la Camera dei Deputati nella Lista di Centro Sinistra e alleata al Pd di De Pascale, denominata “Civica popolare Lorenzin"".

"E’ evidente - insiste il consigliere - che ora Lista per Ravenna si è posizionata nel centro-sinistra. Questo è un fatto politico che non può essere ignorato e che determina la definitiva rottura fra la coalizione di centro-destra e Lista per Ravenna. Di conseguenza, per serietà e credibilità nei confronti dei cittadini ravennati, Lista per Ravenna non potrà più far parte di una coalizione di centro-destra".