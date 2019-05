Alluvioni in Romagna, De Castro: "Chiederemo lo stato di calamità"

"Bisogna fare presto e richiedere subito lo stato di calamità per le piogge e le esondazioni che stanno colpendo in queste ore i nostri produttori in Regione Emilia-Romagna, creando danni per svariati milioni di euro". E' quanto sostiene Paolo De Castro, primo vicepresidente della commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

"L’Unione europea farà la sua parte, stando al fianco di un settore che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale, come già fatto con il Regolamento Omnibus che ha reso le polizze assicurative più semplici e convenienti per gli agricoltori italiani ed europei", ha concluso De Castro.

SPECIALE MALTEMPO