Ambiente, nuovo incarico per Massimiliano Costa: la soddisfazione del Pri

"Soddisfazione": è quanto esprime il Pri di Ravenna per l’incarico di nuovo dirigente specialista dei progetti di valorizzazione e tutela ambientale del Comune di Ravenna a Massimiliano Costa. "L’esperienza e la competenza del nuovo dirigente ci fanno sperare in una nuova stagione nella gestione delle zone umide a nord di Ravenna perché al di là della nuova paratia che si sta realizzando per dare acqua alla Valle della Canna che ci piace dedicare al compianto Andrea Gambi che quell’opera ha fortemente voluto, occorre pensare al modello naturalistico che si vuole per quelle aree così pregiate del nostro territorio", afferma Stefano Ravaglia, segretario dell'Unione Comunale Pri di Ravenna. "Il PRI resta dell’opinione che il Parco del Delta non abbia risposto alle esigenze e al bene della parte di parco che insiste sul territorio ravennate ed auspica una gestione più vicina alle comunità locali; gli atti depositati in sede di Consiglio Comunale, rallentati dalla situazione di emergenza, restano validi ed auspichiamo arrivino appena possibile alla discussione", conclude Ravaglia.

