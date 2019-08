Anche Prodi al 'September seminar', una settimana di studio sull'integrazione europea

Una settimana di studio, riflessione e approfondimento sui temi del processo di integrazione europea e in generale sull’evoluzione politica, economica, sociale e culturale dell’Europa a trent’anni dal crollo del Muro di Berlino e a quindici dal ‘grande allargamento’ del 2004. Questi gli obiettivi del September Seminar, che si svolgerà dal 2 al 6 settembre a Ravenna, nelle aule universitarie di Palazzo Verdi.

Nato da un’idea scientifica del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, il seminario accoglierà venti studenti iscritti al primo e secondo anno della laurea magistrale in International Cooperation on Human Rights and Cultural Heritage del Campus di Ravenna e quindici studenti universitari e dottorandi iscritti nell’Ateneo bolognese o in altri atenei italiani ed esteri. Sarà tuttavia aperto al pubblico per consentire anche alla cittadinanza di assistere alle riflessioni sul tema da parte dei relatori di grande prestigio di cui è prevista la presenza quali Romano Prodi, già presidente del Consiglio e presidente della Commissione dal 1999 al 2004, Stuart Holland, già parlamentare europeo per il partito Laburista inglese e consulente del presidente della Commissione J. Delors, Giovanni Orsina, storico della Luiss e opinionista per noti talk televisivi oltre che per il quotidiano La Stampa, Roberto Balzani, storico, saggista e politico, e altri ancora.