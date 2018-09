Ancisi a Bruxelles per le commissioni Ambiente-Energia e Risorse naturali

Giovedì 27 settembre e lunedì 1 ottobre Alvaro Ancisi sarà a Bruxelles, quale membro del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea in virtù del mandato di consigliere comunale di Ravenna, per partecipare rispettivamente alle sedute della commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed energia (ENVE) e Risorse naturali (NAT), convocate per discutere i seguenti temi: Commissione Enve proposta di direttiva sui prodotti di plastica monouso; istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima; ruolo delle collettività locali dell’energia nella transizione energetica in Europa; prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua; programma dell’Agenzia spaziale dell’Unione Europea; Commissione Nat trasformazione digitale della sanità e dell’assistenza; regolamento per il sostegno ai piani strategici nazionali della Politica Agricola Comune (PAC); valutazione del rischio nella filiera alimentare; New Deal per i consumatori; Fondo Marittimo per gli affari marittimi e la pesca; Fondo sociale europeo (FSE); dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e altri lavoratori nelle zone rurali.