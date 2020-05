Ancisi (Lpr): "Da tre anni in attesa di un indirizzo di mosaico al liceo artistico"

Nulla di fatto dal 28 febbraio 2017, quando il consiglio comunale di Ravenna, approvando all’unanimità un ordine del giorno con primo firmatario Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna) chiese di recuperare il perduto insegnamento del mosaico nelle scuole superiori. E' la critica che arriva al sindaco De Pascale da Ancisi stesso, che interviene dopo l'annuncio che a Cervia sarà istituito un nuovo liceo e ricordando le 2.107 firme raccolte per reinserire a Ravenna l’insegnamento del mosaico.

Commenta Ancisi: “Cosa avrebbe dovuto fare De Pascale insieme alla Regione? L’ha spiegato esemplarmente il 27 dicembre scorso Andrea Corsini (PD), nella sua campagna elettorale per la Regione, dove ora, essendo stato rieletto, è un assessore di prima fila. Rispondendo all’appello di “Dis-ordine”, benemerita associazione degli ex-allievi e insegnanti delle Scuole d’Arte, ha infatti solennemente dichiarato che: “Ravenna si è affermata come Capitale del Mosaico, non solo perché custode dei più importanti mosaici dell’arte cristiana delle origini, ma anche perché è stata in grado di offrire la possibilità di imparare quest’antica arte, attraverso diverse strutture formative che negli ultimi 20 anni sono state però compromesse da trasformazioni generiche degli ordinamenti scolastici. Per contribuire a rilanciare con forza il ruolo di Ravenna come Capitale del Mosaico occorre che Comune e Regione aprano un confronto con il Ministero per istituire nelle Scuole Medie Superiori l’indirizzo “Mosaico” al Liceo Artistico Nervi-Severini, con prova di esame di Stato e discipline progettuali dedicate al mosaico. Occorre inoltre ripristinare concorsi e graduatorie per arruolare insegnanti con titoli specifici”. Come già fatto per Cervia e niente per Ravenna, partita tre anni prima e con qualche merito storico”. Sul tema è stata avanzata un'interrogazione.