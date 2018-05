Ancisi vola in Grecia alla commissione Risorse naturali sulla dieta mediterranea

Dal 23 al 26 maggio Alvaro Ancisi sarà a Pylos, storica città marittima greca nel Peloponneso, per partecipare quale consigliere comunale di Ravenna, membro del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, a una seduta della commissione Risorse Naturali (Nat) e a un convegno internazionale organizzato contemporaneamente dal Comitato stesso, dall’Unione centrale dei Comuni greci e dal Comune di Pylos-Nestoras. Nella seduta della commissione si discuterà di “Incentivi a livello locale e regionale per la promozione di abitudini alimentari sane e sostenibili” e del “Turismo marittimo”. Il tema del convegno è: “L’olio d’oliva, base della dieta mediterranea e alleato prezioso per la salute”.