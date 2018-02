Antifascismo, Paglia (LeU): "Da piazza Macerata grande dimostrazione pacifica e democratica"

"Le decine di migliaia di persone che stanno sfilando a Macerata e le tante altre che hanno affollato le piazze italiane ed emiliano-romagnole in nome dell'antifascismo e per reagire all'atto di terrorismo fascista e razzista di qualche giorno fa, rappresentano una straordinaria dimostrazione di vitalità civile e sociale. Le formazioni neofasciste vanno sciolte, speriamo che il ministro Minniti abbia capito la lezione". Lo afferma Giovanni Paglia, in piazza a Macerata insieme a una nutrita delegazione di "parlamentari antifascisti" di Liberi e Uguali.