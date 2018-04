Anziani maltrattati, Mussolini, slot e omicidi stradali: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 10 aprile alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. La seduta aprirà i lavori con le comunicazioni della presidente del consiglio sull’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini. Successivamente l’assessore alla viabilità, Roberto Fagnani, darà comunicazione in merito agli “Interventi di ripristino delle normali condizioni di viabilità in presenza di ghiaccio e/o precipitazioni nevose – prelevamento dal fondo di riserva”.

Saranno quindi trattati quattro question time: “Andamento erosione e subsidenza a Lido di Dante e situazione della piattaforma Angela Angelina” presentato da Mariella Mantovani, capogruppo Articolo 1 - Mdp; “Soprusi alla Casa famiglia Oscar Patrizia di Sant’Alberto: cosa farà il Comune e come poter migliorare i controlli”, presentato da Samantha Tardi, consigliera di CambieRà; “Quale vigilanza sulla casa famiglia degli orrori” e “Ravenna-Glorie, la strada omicidi. Il pezzo della superstrada Ravenna-Ferrara che il Pd non ha voluto fare” entrambi presentati da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.

All’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità, Roberto Fagnani, sono rivolte tre interrogazioni: la prima presentata dal capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, dal titolo “Terremoto a Savio su via dei Tre lati”; la seconda, da parte della capogruppo e della consigliera della Lega nord, Samantha Gardin e Rosanna Biondi, sulla “Gravissima situazione del canale di bonifica in destra Reno a Mandriole”; la terza, a firma del consigliere del Pd, Rudy Gatta, sul “Potenziamento dell’illuminazione della pista ciclabile verso Punta Marina Terme”. All’assessore Massimo Cameliani è rivolta l’interrogazione della consigliera del gruppo Pd, Cinzia Valbonesi, su “Informazione alla cittadinanza sulla notifica via Pec delle contravvenzioni”.

Seguirà la discussione e la votazione delle seguenti proposte di deliberazione: quella presentata dall’assessore al Patrimonio, Massimo Cameliani, relativa alla “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree destinate a strada e a parcheggio in via Fosso Ghiaia, angolo via Manfredonia, a Fosso Ghiaia”; quella presentata dal capogruppo di Sinistra per Ravenna, Michele Distaso, sulla “Modifica dell’articolo 2 Principi fondamentali dello Statuto comunale con l’inserimento del nuovo comma 8 sul contrasto al riscaldamento globale”. L’assessora ai Servizi sociali e al Bilancio, Valentina Morigi, relazionerà sulle proposte di delibera: “Modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito – mappatura dei luoghi sensibili” relativa alla deliberazione regionale 831/2017 e “Ratifica deliberazione di giunta avente ad oggetto “Progetto Pon inclusione Fse 2014/2020 – variazione di bilancio”. Sarà infine la volta di quattro ordini del giorno: due presentati dal capogruppo di Ravenna in Comune, Massimo Manzoli, su “Si revochi la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini” e “Sulla regolamentazione e concessione di contributi, patrocini, spazi e sale pubbliche”. Gli altri due, presentati dal capogruppo di Ama Ravenna, Daniele Perini, dal titolo “Rilanciamo le edicole e i giornali” e “Una casa per i detenuti: progetto per il bene collettivo”.