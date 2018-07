Approvato il nuovo testo dello statuto dell’associazione Giovani artisti dell’Emilia Romagna

Hanno votato a favore 23 consiglieri (Pd, Pri, Art.1-Mdp, Ama Ravenna, Sinistra per Ravenna, CambieRà, Ravenna in Comune, gruppo Misto, i consiglieri Learco Vittorio Tavoni e Gianfilippo Nicola Rolando della Lega nord); 3 astenuti (i consiglieri Massimiliano Alberghini e Samantha Gardin della Lega nord e Lista per Ravenna).

La delibera è stata illustrata da Valentina Morigi, assessora alle Politiche giovanili, che ha spiegato trattarsi di una presa d’atto a seguito della determinazione da parte dell’associazione, rientrante nel circuito legato all’industria creativa giovanile, di avere un profilo totalmente pubblico e non più misto (pubblico/privato), come era in origine.

È intervenuta Samantha Gardin della Lega nord per chiedere chiarimenti in merito alla quota associativa versata dal Comune, che è pari a 500 euro.