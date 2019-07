Arriva anche in Emilia Romagna "Alleanza di Centro per i territori": si partirà da Ravenna

Arriva anche in Emilia Romagna il nuovo movimento politico nazionale “Alleanza di Centro per i territori”. Il nuovo partito guidato a livello Nazionale dall’ex senatore Francesco Pionati, ex vice direttore TG1 ed attualmente giornalista RAI sarà guidato in Emilia Romagna da Mauro Bertolino ex coordinatore comunale di Forza Italia.



"Si partirà da Ravenna che ospiterà anche la sede regionale per proseguire con il resto delle province della Regione Con questo nuovo movimento nazionale vogliamo rappresentare l’area moderata dove milioni di elettori stufi delle continue turbolenze politiche in atto possano finalmente trovare risposte chiare alle loro esigenze ed una casa dove abitare" si legge in una nota del movimento.



"Siamo un movimento di centro che guarda al centro destra ma con lo stesso centro destra saremo critici e obbiettivi proponendo i nostri programmi e le nostre idee. Come si può evincere dal nome del partito la nostra opera partirà dai territori spesso dimenticati dalle attuali forze politiche, e sempre a questo riguardo il simbolo identificativo contenuto nel logo è quello della geo localizzazione. A breve sarà organizzata una conferenza stampa a Ravenna con la presenza del Segretario Nazionale Dott. Francesco Pionati" si conclude la nota