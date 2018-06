Articolo 1 elegge i nuovi coordinatori e fa festa con Errani e Bersani

L’assemblea provinciale di Articolo 1 - Movimento democratico progressista, tenutasi pochi giorni fa, ha eletto i due nuovi coordinatori: Luca Ortolani, 39 anni, faentino, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è il nuovo coordinatore provinciale, mentre Domenico Antonio Esposito, 23 anni, ravennate, studente di ingegneria edile, è stato eletto come nuovo coordinatore della città di Ravenna.

“Siamo pronti a raccogliere la sfida che il risultato del voto del 4 marzo ha lanciato a tutta la sinistra anche in questo territorio - spiegano i due - Articolo 1 lavorerà da subito per unire un fronte largo di sinistra, democratico e progressista, e dare risposte alle tante persone che oggi vivono in condizioni di precarietà economica e sociale, con il rischio, ad esempio, di rimanere esclusi da un nuovo mondo del lavoro trasformato dalle tecnologie e da un sistema sanitario e di welfare sempre più privatistico".

Da giovedì 7 giugno, per tutto questo fine settimana e il prossimo dal 15 al 18 giugno Articolo 1 organizza a Marina di Ravenna, in via dei Mille, una festa con stand gastronomici e un fitto calendario di dibattiti e iniziative politiche con tanti big nazionali della sinistra. “Cominciamo giovedì 7 giugno con Pierluigi Bersani, per ragionare insieme sullo scenario politico che si è aperto con la nascita del governo di destra di Lega e Movimento 5 Stelle - spiegano dal movimento - La festa a Marina sarà un’occasione per discutere e dialogare, ma anche per gustare un buon piatto di cappelletti e ottimo pesce alla griglia”. Il calendario della Festa a Marina prevede, oltre a Bersani, Maria Cecilia Guerra venerdì 8 per un dibattito sul Lavoro, Disoccupazione e Precarietà insieme al segretario generale della Cgil emilia Romagna Luigi Giove; domenica 10 si parlerà invece dello stato di salute della Sanità Pubblica con Giovanni Bissoni, (esperto sanità e welfare) e Paolo Zoffoli, (Presidente Commissione salute e politiche sociali, Regione Emilia Romagna). Si riprende venerdì 15 con Roberto Speranza, coordinatore nazionale di Articolo Uno; sabato 16 con Arturo Scotto per una serata dedicata al tema della Guerra, durante la quale si terrà anche lo spettacolo “Fratelli” di una compagnia di giovani attori; domenica 17 si prosegue per un dibattito con Rossella Muroni (deputata di Liberi e Uguali) e associazioni ambientaliste locali che parleranno di Ambiente e sostenibilità ambientale e si concluderà lunedì 18 con Vasco Errani. I dibattiti iniziano alle 21, mentre gli stand gastronomici apriranno dalle 19.