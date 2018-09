Articolo 1 - Mdp: "Più investimenti per la sanità"

Più investimenti per la sanità. E' quanto chiede Articolo Uno - Mdp Ravenna. "Da tempo denunciamo come in Italia gli investimenti per la sanità pubblica siano sempre di meno, cosa che ha costretto la maggioranza dei cittadini a prendere soldi dal proprio portafoglio per curarsi nella sanità privata o, addirittura, a rinunciare a curarsi del tutto - viene evidenziato -. Questa spesa nel 2016, ha raggiunto i 35,2 miliardi ed è in aumento. L'aumento delle malattie croniche, l'alto costo delle nuove terapie e tecnologie, richiedono un necessario e improrogabile aumento delle risorse finanziarie. Per questo, nella manovra del Governo devono essere previsti maggiori investimenti nella sanità".

"Anche in un Regione come la nostra dove la sanità pubblica é una fra le migliori d'Italia, sono evidenti sotto gli occhi di tutti i problemi del sistema - viene illustrato -. Problemi che incontriamo tutti i giorni in particolare nella medicina generale e pronto soccorso, dove la mancanza di personale rischia di danneggiare il buon funzionamento dei servizi ospedalieri e territoriali. Non a caso, sempre più cittadini e anche il personale sanitario, denunciano una situazione divenuta ormai insostenibile. C’è bisogno di una forte presa di posizione e un cambio di rotta netto".

Articolo Uno chiede "l'aumento delle risorse finanziarie alla sanità pubblica da prevedersi nella manovra finanziaria; le assunzioni di personale in tempi più veloci, per a diminuire sovraccarichi di lavoro che stanno compromettendo la qualità di quasi tutti i servizi; effettuare una formazione continua del personale per assicurare la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze dei professionisti. fondamentale in un settore un continua evoluzione; una parità di accesso alle prestazioni da parte di ogni cittadino sul territorio presso i servizi gestiti dall'azienda; il controllo delle pianificazioni affinché corrispondano ai target di risposta degli utenti attraverso la partecipazione attiva del personale i quali possono identificare limiti ed opportunità di miglioramento e ottimizzazione delle medesime secondo il principio dell'appropriatezza; e sviluppare una pianificazione sulla base di analisi territoriali ed investire sui territori attraverso lo sviluppo e il consolidamento delle case della salute".