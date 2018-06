Festa di Articolo 1, si anticipa il confronto tra Vasco Errani e il sindaco De Pascale

Il confronto già annunciato per lunedì prossimo tra il senatore di LeU, Vasco Errani, e il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale viene anticipato a venerdì e si arricchirà della presenza di Roberto Speranza, coordinatore nazionale di Articolo Uno - MDP e deputato di LeU. "Aumentano quindi le possibilità per un confronto ampio e netto sulla situazione politica italiana e sulle prospettive per la sinistra e il centro sinistra nel nostro Paese", affermano dal Mdp. La festa proseguirà fino a lunedì: sabato sarà Arturo Scotto, mentre Rossella Muroni, deputata di LeU, per una serata su Ambiente e sostenibilità ambientale. I dibattiti si terranno dalle 21 mentre gli stand gastronomici apriranno dalle 19.