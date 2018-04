Si terrà il giorno lunedì 7 maggio alle 20.30 l'assemblea pubblica del Comitato Cittadino Lidi Nord Ravennati presso le ex Scuole Pubbliche in piazza Marradi 4 a Casal Borsetti. L'incontro sarà l'occasione per fare il punto della situazione di quanto si dovrà fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni nel territorio dei lidi nord ravennati. Invitato alla serata anche il sindaco Michele De Pascale e tutta la giunta comunale. La serata è aperta a tutti.