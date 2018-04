Atti vandalici, nuova denuncia: "Graffiti fascisti sulla targa del Circolo Pd"

Un nuovo atto vandalico contro una sede del Partito Democratico: è quanto denunciano Anpi Cervia, Pd Pisignano e Unione comunale Pd Cervia. "Pochi giorni fa, a ridosso del 25 aprile in cui si festeggia la liberazione dal nazifascismo, una o più persone hanno utilizzato vernice nera per imbrattare con simboli fascisti la targa del Pd esposta all’esterno del Circolo di Pisignano intitolato a Secondo Fusignani, martire ucciso a San Giorgio dai mitra nazisti mentre combatteva per un'Italia libera. Le persone che sono morte per garantire oggi a tutti noi oggi la libertà non hanno certamente dato la vita perché i loro valori venissero calpestati dalle bombolette spray: l’intera comunità del Partito Democratico cervese si alza indignata di fronte a un simile gesto".

Le notizie di oggi