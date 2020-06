Atti vandalici al Pavaglione, il PD di Lugo condanna il gesto: "Evitare che certi fenomeni possano ripetersi"

Il gruppo del Pd in Consiglio Comunale "condanna fermamente gli atti vandalici occorsi nella notte tra il giorno 5 ed il giorno 6 del mese di giugno presentando immediata interpellanza in consiglio comunale". E' quanto si legge in una nota del PD di Lugo. I consiglieri Beatrice Ricci Iamino e Giacomo Baldini hanno dichiarato: "Lugo non è certo una città degradata, anzi, ma è necessaria attenzione per evitare che certi fenomeni di inciviltà possano ripetersi. Si tratta di episodi che non vanno né sottovalutati né drammatizzati, ma affrontati con impegno e ragionevolezza, soprattutto in chiave preventiva".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per questo intendiamo sollecitare l'amministrazione a studiare le azioni più efficaci da mettere in campo, nelle materie di propria competenza. È da valutare anche un incremento dei controlli: questo però dovrà necessariamente avvenire tramite un confronto con i responsabili delle forze dell'ordine dello Stato, competenti in primo luogo per la prevenzione e repressione dei reati. La fruizione del centro storico ha compiuto un vero e proprio salto di qualità negli ultimi anni, grazie alle scelte di governo locale: si tratta di un risultato che intendiamo preservare e consolidare"