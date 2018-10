Autobus e sfalcio dell'erba: si riunisce il consiglio territoriale di Piangipane

Mercoledì 17 ottobre, alle 20.30, nella sede dell’ufficio decentrato, in piazza XXII Giugno 1944 6, si riunirà il consiglio territoriale di Piangipane. All’ordine del giorno la situazione relativa all’elenco priorità anno 2017; la situazione delle fermate dell’autobus in circoscrizione e in particolare in via Piangipane; lo sfalcio erba in circoscrizione.