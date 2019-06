Bagnacavallo, i nomi dei nuovi consiglieri comunali

A seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio scorso, che hanno visto la riconferma a sindaco di Eleonora Proni con il 56,93% dei voti, sono stati ufficializzati gli eletti al Consiglio comunale di Bagnacavallo. Questi i consiglieri eletti per le liste collegate al candidato eletto sindaco: Partito Democratico: Matteo Giacomoni, Giulia Baccherini, Francesco Ravagli, Beatrice Zanelli, Lorenzo De Benedictis, Enrico Sama, Caterina Corzani, Fiorenzo Bombardini, Claudia Tassinari. Officina delle Idee: Ada Sangiorgi. Per la lista Lega Romagna Salvini Premier sono risultati eletti: Luca Zannoni (candidato sindaco non eletto con il 33,75% dei voti), Denny Medri, Enrico Zini, Cristina Brocchini, Amedeo dell’Amura. La lista Uniti per Bagnacavallo sarà rappresentata dal candidato sindaco Angelo Ravagli, che ha ottenuto il 6,28% dei voti. Il primo Consiglio comunale sarà convocato per la metà di giugno.