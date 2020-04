Bagnacavallo, la Lega: "La festa di san Michele non va annullata ma spostata"

"La Festa di San Michele a Bagancavallo è in programma per la settimana successiva a quella in cui si sarebbe dovuta tenere la Fiera Biennale di Lugo, già cancellata." Esordisce così Enrico Zini, Capogruppo Lega dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Consigliere Comunale a Bagnacavallo. L'Unione dei Comuni ha infatti già annunciato la cancellazione della XXVIII Fiera Biennale dell'Agricolutura che si sarebbe dovuta svolgere a Lugo dal 12 al 20 settembre 2020. La decisione è stata presa stante l'estrema incertezza sulle future restrizioni causate dall'emergenza Coronavirus e dall'impossibilità di poter organizzare un evento così importante in così poco tempo. "Ci aspettiamo quindi che il Sindaco Proni (Presidente dell'Unione dei Comuni) utilizzi lo stesso buon senso anche per la Festa di san Michele." Continua Luca Zannoni, capogruppo Lega a Bagnacavalo "Da qui nasce l'idea d presentare un ordine del giorno che chiede di posticipare gli eventi collegati alla festa patronale, unica iniziativa che riesce ad attirare in centro a Bagnacavallo migliaia di persone, al periodo Natalizio. In tal modo si avrebbe il doppio vantaggio di non privarsi tout court della maggior attrazione per il paese e di ravvivare Bagnacavallo nel periodo natalizio che, in controtendenza a ciò che accade in tutti i paesi, porta ben poco alla nostra cittadina e ai suoi commercianti.", pensando all'ultimo Natale in piazza commenta "Non si dimentichi che lo scorso anno l'unica attrazione fissa del centro storico erano una decina di alberelli alti 1 metro e mezzo decorati dalle associazioni." Zini conclude: "Sfruttiamo la ripresa post coronavirus come una rampa di lancio per animare il centro storico e riattivare il flusso dei visitatori a Bagnacavallo e per aggiornare il paradigma che lega le amministrazioni e i commercianti per una nuova sinergia in collaborazione con le Asosciazioni di Categoria volte ad uno sviluppo che, nei fatti, è reciproco."

