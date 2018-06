Banchetti del Popolo della Famiglia in giro per la città per l'estate

Il Popolo della Famiglia di Ravenna porta i suoi banchetti in giro per la città quest'estate. "Vi aspettiamo per raccontarvi cosa vogliamo fare,come vogliamo cambiare la politica a Ravenna e per rispondere alle vostre domande - spiega Marcello Faustino del Pdf - Ai nostri banchetti troverete dirigenti, militanti, simpatizzanti, insomma un popolo che vuole voltare pagina con la vecchia politica che lotta tutti i giorni per il cambiamento, per riportare i valori cristiani in auge in una società che a nostro avviso ne ha tanto bisogno".

Programma banchetti estate 2018

- 23 Giugno 8-13 (Mercato Stadio)

- 30 Giugno 8-13 (Mercato Stadio)

- 7 Luglio 8-13 (Mercato Stadio)

- 13 Luglio 20.30-23.30 (piazza Einaudi)

- 14 Luglio 8-13 (Mercato Stadio)

- 21 Luglio 8-13 (Mercato Stadio)

- 27 Luglio 20.30-23.30 (piazza Einaudi).