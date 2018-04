Bassa Romagna, l'Unione si riunisce in consiglio comunale: l'ordine dei lavori

È convocato per mercoledì 18 aprile alle 20.30 il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione di un atto aggiuntivo della convenzione tra l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e l’associazione di volontariato Demetra, per la realizzazione dei progetti “Pegaso” per l’aiuto, sostegno e ospitalità in emergenza e “Kalimera - casa rifugio”, e l’approvazione del rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2017. La seduta è pubblica. L’ordine del giorno completo è disponibile sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni - Governo del territorio.