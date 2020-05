Bertolino (Alleanza di Centro): "Darsena in evoluzione, ma ancora tanto degrado"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

"Passeggiando in Darsena a Ravenna si intravede quello che sarà il progetto futuro con la camminata in legno in costruzione che lascia pregustare quella che sarà un’atmosfera nuova in parte già creata dai bei locali sorti negli ultimi anni che promuovono la nuova vita di un’area per anni snobbata dall’amministrazione comunale. Purtroppo in contrapposizione a questa ventata di aria nuova, una camminata mattutina è sufficiente per scorgere, puntualmente ad ogni rampa, i resti di bivacchi notturni come bottiglie e lattine di birra, bottiglir di vino, cartoni di pizza, avanzi di cibi vari ecc., oltre ad escrementi organici, riportando immediatamente quella atmosfera di degrado che tutti i Ravennati vorrebbero dimenticare. Crediamo che l’amministrazione comunale debba seriamente predisporre un piano di attenzione a quella che a tutti gli effetti si configura come una residenza notturna di alcuni personaggi che non mostrano un minimo di rispetto per l’area e per i cittadini Ravennati".

Mauro Bertolino, Alleanza di Centro per i territori