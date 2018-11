Bilancio Comunale, tre milioni in meno dalle multe e due in più da Imu e tassa di soggiorno

Da un lato oltre due milioni di euro in più dal recupero dell'evasione dell'imposta di soggiorno e dell'Imu pregressa; dall'altro tre milioni in meno dalle multe. Semaforo verde martedì pomeriggio in Consiglio comunale a Ravenna, con 18 voti favorevoli e 11 contrari, all'ultimo assestamento del bilancio 2018.

Le voci più importanti, spiega l'assessore competente Valentina Morigi, sono appunto il recupero dell'imposta di soggiorno, 320.000 euro, e dell'Imu, 1,7 milioni di euro. Inoltre viene prevista per i danni da maltempo, invece dell'utilizzo del fondo di riserva, una voce a bilancio da 400.000 euro. Con l'avanzo, conclude, verrà invece finanziata la realizzazione della passerella in Darsena, inserita nel bando Periferie, da 700.000 euro, nella speranza che le risorse statali siano effettivamente ristabilite. E proprio questa spesa viene contestata in particolare dalla minoranza che compatta vota contro. Prima di fare esprimere l'Aula la seduta viene interrotta per chiarire un "mistero" sulla relazione dei sindaci revisori, che pareva mancasse. In realtà la relazione è arrivata ed è stata depositata, e allegata alla delibera, il 6 novembre, giorno della commissione sul tema. Poi, spiega il ragioniere capo Ruggero Stabellini, per "un qui pro quo non e' stata distribuita ai consiglieri, anche se in commissione nessuno l'ha richiesta". Comunque "dalla relazione non emergono rilievi". (fonte Dire)