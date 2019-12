Bilancio di previsione 2020, la presentazione nelle consulte di Lugo

Lunedì 9 dicembre si è svolta nella sala del Carmine di Lugo la prima riunione pubblica delle consulte di decentramento per la presentazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 del Comune di Lugo. Nel corso della serata il bilancio e il Documento unico di programmazione (Dup) sono stati illustrati dal sindaco di Lugo e dall’assessore comunale al Decentramento alle consulte di Lugo Centro, Lugo Est, Lugo Nord e Ascensione, Lugo Ovest, Lugo Sud, San Potito e Villa San Martino – Zagonara.

Sono poi seguite le votazioni di ciascuna consulta e alcuni interventi che hanno posto perplessità sulla modalità plenaria dell’incontro. Il bilancio è stato approvato dalle consulte di Lugo centro (4 favorevoli, 3 contrari), Lugo nord- Ascensione (5 favorevoli, 0 contrari), Lugo sud (5 favorevoli, 3 contrari), Lugo ovest (5 favorevoli e 3 contrari), Lugo est (6 favorevoli, 3 contrari) e Villa San Martino-Zagonara (4 favorevoli, 3 contrari). La consulta di San Potito si è invece espressa con voto sfavorevole (4 contrari, 2 favorevoli).

"Il bilancio prevede un'ulteriore riduzione del debito per abitante (da 1.360 euro a 890), che rispetto al 2014 è diminuito del 30% - spiega il sindaco Davide Ranalli - In più investimenti sulla riqualificazione del centro storico, sull'edilizia scolastica e popolare, sul sistema della viabilità con percorsi casa-scuola, sullo sport, la manutenzione del verde e ovviamente la cultura. Questa è la nostra idea per Lugo".

I prossimi incontri si svolgeranno martedì 10 dicembre alle 20.30 a San Lorenzo di Lugo, nel centro civico di via Primo Maggio, per le consulte di San Lorenzo-Cà di Lugo, Bizzuno e Santa Maria in Fabriago - Viola – Bordocchio; giovedì 12 dicembre, sempre alle 20.30, per Giovecca- Frascata-Passogatto, San Bernardino e Belricetto al centro civico di San Bernardino. Ultimo appuntamento a Voltana lunedì 16 dicembre alle 20.30 a Villa Ortolani.