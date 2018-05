Elezioni a Bagnara, il candidato sindaco Riccardo Francone presenta la sua squadra

La lista Vivi Bagnara e il candidato sindaco Riccardo Francone hanno reso nota la squadra di candidati al Consiglio comunale, per le elezioni amministrative del 10 giugno. “La formazione della squadra è stata una fase importante e intensa – spiega Francone - una conferma ulteriore della presenza di tante persone meritevoli e disponibili a impegnarsi per il bene comune, convinte dall’operato dell’amministrazione in questi anni, ma allo stesso tempo entusiaste di poter contribuire a continuare il cammino, migliorando la nostra azione. I candidati vivono da tempo il nostro Paese con partecipazione attiva e volontaria, a diversi livelli e con diverse competenze, dall’associazionismo alla cultura, dalla sicurezza all’agricoltura, dalle relazioni internazionali all’educazione, per citare solo alcuni aspetti.

A dimostrazione della vitalità del nostro paese, con gratitudine ringrazio anche i tanti i nostri collaboratori e sostenitori, consolidati e nuovi, che, pur non potendo tutti rientrare in una lista di dieci persone, ci hanno assicurato una partecipazione attiva e ci daranno modo di rafforzare ancora di più la nostra relazione capillare con la comunità bagnarese tutta".

Questi i candidati, in ordine alfabetico: Antonietta Amadei Antonietta (docente di lettere, è attiva nel volontariato socio-culturale e parrocchiale, ha un’importante esperienza come consigliera comunale alle spalle, attualmente è facilitatrice della Consulta degli studenti e delle studentesse della Scuola di Bagnara); Carla Arniani (medico del lavoro, attiva nel volontariato sociale, assessore dal 2009, nella Giunta Francone si è occupata di servizi sociali e assistenziali, sanità e igiene, ambiente, pari opportunità, immigrazione e attività produttive; Simonetta Bosi (impiegata, già presidente dell’associazione Amici della Scuola, è impegnata su molteplici fronti nel volontariato sociale e di servizio alle persone); Cristiana Conti (imprenditrice agricola, ha saputo introdurre e promuovere l’originale coltivazione dello Zafferano di Bagnara, è attiva nella promozione di iniziative collegate con il mondo della produzione agricola di qualità e di antica tradizione); Cristiano Ercolani (import/export manager di un’importante azienda del territorio, conta su una solida esperienza amministrativa passata, collabora da anni con la Giunta Francone su Turismo e Cultura ed è attualmente presidente del Comitato Gemellaggi); Alex La Posta (studente di Psicologia, collabora attivamente nella realizzazione degli Eventi e nel volontariato culturale e per le politiche giovanili); Lorena Montanari (dottoressa in Economia e Commercio, operatore fiscale, ha promosso la formazione e la diffusione della rete di controllo di vicinato del Comune di Bagnara di Romagna, attiva nell’associazionismo legato alla protezione civile e alla promozione della sicurezza); Paolo Platti (laureato in Lettere, con esperienze di ambito artistico e culturale, è attualmente press office & communication manager in una azienda di arredo design); Benedetta Ragazzini (studentessa in Scienze Giuridiche, è attiva nell’associazionismo cattolico con particolare attenzione per l’ambito educativo); e Luciano Rivalta (introducing broker e con un passato da bancario, con la passione dello sport, collabora da anni con l’associazione “Bambini dal Mondo”).