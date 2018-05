Canile, ospedale e sicurezza nel forese: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 8 maggio alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Sulla situazione del canile municipale di Ravenna” presentato da Massimiliano Alberghini (Lega Nord); “Circa l’inchiesta giudiziaria in atto sul trattamento degli animali nel canile di Ravenna” presentato da Alvaro Ancisi (capogruppo Lista per Ravenna); “Sullo stato di degrado di moltissime aree verdi pubbliche a Ravenna, nel forse e nei lidi causato dal mancato sfalcio dell’erba” presentato da Veronica Verlicchi (capogruppo La Pigna).

Il consiglio proseguirà i lavori con le interrogazioni all’assessore al Turismo Giacomo Costantini, presentata dal consigliere Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, “Sui rapporti con l’Opera di religione per una promozione unitaria del patrimonio storico della città”; dalla consigliera Samantha Tardi, capogruppo di CambieRà, sull’inserto in allegato a Famiglia Cristiana, “Quale strategia e quali obiettivi?”. Seguiranno le interrogazioni rivolte al sindaco Michele de Pascale: la prima presentata da Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia, dal titolo “Se è terminata l’emergenza influenza perché il reparto di medicina generale è tuttora sotto stress e perde sempre più attrattività da parte del personale medico”; la seconda, rivolta dal consigliere Marco Frati del gruppo Pd su “Ampliamento delle aree adibite a parcheggio a servizio del Cmp”. All’assessore Roberto Fagnani è invece indirizzata l’interrogazione presentata dal consigliere Rudy Gatta del gruppo Pd sul “Potenziamento illuminazione pista ciclabile verso Punta Marina Terme”.

Si passerà quindi alle proposte di deliberazione dell’assessore agli Affari generali, Gianandrea Baroncini, su “Riconoscimento della spesa derivante da sentenza esecutiva” e dell’assessora all’Urbanistica, Federica Del Conte, sulla “Valutazione in merito alla variante all’elaborato Poc 13, ricognizione dichiarazioni di pubblica utilità del Poc, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico a 15 kv (mt) in cavo aereo tipo elicord per sostituzione di un tratto di linea aerea in conduttori nudi. Località Santo Stefano del Comune di Ravenna”. Si tratterà infine della richiesta di convocazione del consiglio comunale sul contrasto alla criminalità e al degrado e più elevato livello di sicurezza di Ravenna e del territorio ravennate, in discussione congiunta con l’ordine del giorno presentato dal consigliere Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna, dal titolo “Con le nuove assunzioni di Polizia municipale a Ravenna si potenzino anche i controlli notturni e nel forese”.