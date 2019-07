"Caos" al reparto di Ginecologia, il sindaco: "A settembre la riorganizzazione da parte dell'Ausl"

In risposta al "caos" al reparto Ginecologia dell'ospedale di Ravenna scatterà la riorganizzazione da parte dell'Ausl Romagna a settembre. Lo annuncia il sindaco Michele De Pascale rispondendo martedì pomeriggio in Consiglio comunale a un question time sottoscritto da Mariella Mantovani, Articolo 1-Mdp, Michele Distaso di Sinistra per Ravenna e Daniele Perini di Ama Ravenna. I disagi, legge la risposta dell'Azienda sanitaria, sono dovuti alla carenza di personale, che ha assunto "dimensioni preoccupanti su tutto il territorio nazionale".

In tutto sono 28 i medici dell''unità, 16 a Ravenna, otto a Lugo e quattro a Faenza. Sei hanno chiesto il congedo parentale durante estate e questo ha causato le criticita' dei giorni scorsi che ora sono "risolte". A quattro pazienti e' stata chiesta la disponibilita' di andare per l'ecografia di secondo livello negli ambulatori di Cesena. Infine per fine luglio e agosto sono stati predisposti ambulatori aggiuntivi a Ravenna, Faenza e Lugo. Intanto il 23 luglio scorso si e' svolto il concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di medici per il reparto e a breve si conoscera' la graduatoria.

Di certo, aggiunge il sindaco, "il venir meno di sei professionisti avrebbe destabilizzato ovunque", tuttavia non si possono negare "alcune problematiche strutturali del reparto, che in termini di complessita' non ha comunque eguali in regione", gestendo tre punti nascita. E "segnali" in tal senso, di "preoccupazioni per inefficienze", sono arrivate anche dagli stessi professionisti. A settembre scattera', ribadisce, la riorganizzazione del reparto e arriveranno le "prime risposte. Vigileremo", conclude, nella convinzione che "anche con il concorso, se le condizioni di lavoro non migliorano, poi alla prima occasione se ne vanno". (fonte Dire)