Carenza mascherine, Lega: "Serve un piano per le aziende disponibili a convertire la loro produzione"

Mancano le mascherine per difendersi dal Coronavirus, così i consiglieri regionali della Lega chiedono alla Regione Emilia-Romagna di redigere "con urgenza un protocollo operativo per tutte quelle aziende, e sono tante sul nostro territorio, disponibili a convertire la loro produzione industriale in favore della realizzazione dei Dispositivi di protezione individuale, quali sono le mascherine. E' una corsa contro il tempo, le mascherine sono introvabili ma ce n'è un bisogno disperato”.

Il gruppo regionale del Carroccio aggiunge: “chiediamo un protocollo preciso, che consenta alle aziende di aver chiaro, passo per passo, quello che possono fare per dare una mano in questo momento di emergenza non solo regionale, ma nazionale. Questo è il momento delle scelte, e mai come oggi occorrono chiarezza, trasparenza e celerità: mettiamo le aziende nelle condizioni di produrre bene e subito”.