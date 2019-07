Carla Camerani (Popolo della Famiglia) entra in consiglio a Cotignola

È ufficiale l’ingresso di Carla Camerani come consigliere comunale a Cotignola nel gruppo consiliare “Centrodestra per Cotignola”. La dirigente del Popolo della Famiglia dal prossimo consiglio comunale sarà impegnata per ascoltare i problemi delle famiglie e rappresentarli nell’assise comunale.

“Con la sua elezione il Popolo della Famiglia rafforza la sua presenza istituzionale nella Provincia di Ravenna, dimostrando un buon cammino di radicamento - commenta Mirko De Carli, coordinatore nazionale Alta Italia del Popolo della Famiglia - Le nostre battaglie a difesa degli interessi delle famiglie hanno portato frutto e continueremo a farle per dare voce a tutte quelle mamme e papà, nonne e nonni che non riescono più ad arrivare a fine mese o a quelle giovani coppie che si trovano costrette a lasciare la loro terra per mettere su famiglia".