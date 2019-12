Cena natalizia di Lista per Ravenna a Lido di Dante

Il gruppo consiliare di Lista per Ravenna organizza per venerdì 6 dicembre, alle 20.00, la propria 23esima cena natalizia presso il ristorante Lidò di Lido di Dante, in viale Marabina 215. Aperta a tutti, sarà occasione d’incontro con la cittadinanza per fare pubblicamente il punto sulle attività svolte dalla lista civica nel Consiglio comunale e nei Consigli territoriali di Ravenna.

La cena prevede il seguente menù tipico romagnolo: lasagna al forno, garganelli al sugo Lidò, carne ai ferri, arrosti, patate al forno, schiacciatina, dolce, acqua e vino, caffè e amaro. È richiesto un contributo di 22,00 euro a persona da versare sul posto al momento. Le prenotazioni possono essere effettuate, indicando il numero delle persone interessate, rivolgendosi a qualsiasi esponente di Lista per Ravenna, oppure alla segreteria del Gruppo consiliare (0544492225; grulistara@comune.ra.it), o a Stefano Donati (3477915584), oppure direttamente al ristorante (0544494089). Segnalando eventuali problemi, Lista per Ravenna provvederà al trasporto.