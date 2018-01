Cena elettorale del Pd, Barattoni: "Dai fatti concreti un messaggio di fiducia nel futuro"

La prima cena elettorale del Partito Democratico, che si è svolta giovedì sera alla Sala Strocchi di Ravenna, ha visto come ospite l’europarlamentare Paolo De Castro che ha parlato a un folto pubblico di agricoltura, illustrando la riforma della Pac e il nuovo regolamento Omnibus. "Il Pd - ha detto il segretario provinciale Alessandro Barattoni - affronta la campagna elettorale con fiducia e speranza. Noi non abbiamo paura perché abbiamo proposte concrete e non vecchie promesse e slogan vuoti dedicati a chi invece coltiva solo rancore". Intanto prosegue la campagna di ascolto che prevede ancora assemblee che toccheranno tutte le località della provincia.

"È stata una grande occasione - ha proseguito il segretario - per confrontarci su temi importanti come quello del lavoro, da come promuovere una buona occupazione al divario di genere. Si è parlato della riforma fiscale, di scuola, dell’Europa, insomma del futuro da costruire per il nostro Paese. Iscritti ed elettori hanno sottolineato l'importanza dei risultati raggiunti in termini di riforme, sottolineando anche gli aspetti che non sono riusciti come avremmo voluto e che necessariamente andranno migliorati nella prossima legislatura, in primis il fatto che la ripresa economica sia in atto ma non tutta la società sia riuscita ad agganciarla. All'interno della nostra base c’è un clima di fiducia e di speranza. C’è la convinzione di essere pronti ad affrontare il percorso fino alle elezioni a testa alta, non per governare a tutti i costi ma per migliorare la vita dei cittadini, come è nella nostra natura".