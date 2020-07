Centro di stoccaggio di CO2, Potere al Popolo: "Energie rinnovabili unica via da percorrere"

Continuano le critiche sul progetto di Eni di costruire a Ravenna il più grande centro mondiale per lo stoccaggio di anidride carbonica (CO2). "Come prevedibile, il progetto ha suscitato entusiasmo tra le forze politiche di maggioranza al comune di Ravenna - commentano dalla sezione ravennate di Potere al Popolo - Quelle stesse forze che mesi fa organizzarono raduni in piazza contro il decreto blocca-trivelle e non si stancano di continuare a chiedere la ripresa delle attività estrattive. Non condividiamo questo entusiasmo. L’aspetto più sconcertante della vicenda è che il progetto viene spacciato come un passo verso la transizione in senso ecologico dell’economia. La verità è che l’Eni si ritrova con un certo numero di pozzi per l’estrazione del metano, principalmente in mare, esauriti o in via di esaurimento e di una rete ramificata di condotte sotterranee che li collegano ai centri di smistamento. Da qui l’esigenza di mettere a valore questo patrimonio, destinato invece a essere dismesso, utilizzandolo per segregare l’anidride carbonica prodotta da altri impianti industriali. Al di là degli aspetti tecnici e autorizzativi, secondo la stessa Eni ancora da approfondire, riteniamo che la via da percorrere sia quella di smettere di emettere CO2 dai nostri impianti industriali, di smettere di fare energia usando combustibili fossili, di imboccare con decisione la strada delle energie rinnovabili. Cercare sistemi per imbottigliare la CO2 prodotta, eventualmente anche realizzando profitti, è una misura assolutamente coerente con questo modello di sviluppo capitalista/neoliberista che piace a tutte le forze politiche, dal Pd alla Lega. Altro che “energia blu e idrogeno integrati”!".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.