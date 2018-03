I socialisti passano alla maggioranza: e dal centrodestra nasce 'Forza Civica'

Rappresentanti civici e semplici cittadini di diverse province dell’Emilia Romagna hanno deciso di fondare l’associazione culturale "Forza Civica", per “l’esigenza di interagire e supportare tematiche e ideali di centrodestra attraverso persone dalle sensibilità affini che vogliono darsi da fare per diffonderli e trasmetterli al di là dei partiti tradizionali”. La costituzione dell’associazione è avvenuta in seguito al risultato delle elezioni che hanno visto l’affermazione del centrodestra. “La nostra associazione culturale – spiegano i fondatori – si rende fin da ora disponibile ad iniziare un proficuo rapporto di collaborazione che possa rappresentare non solo un’idea, ma un laboratorio politico attraverso il quale ampliare i confini del centrodestra sia a livello locale che a livello nazionale. La nostra associazione si ripropone anche di riaggregare tutti coloro che avrebbero ancora energie da spendere per la cosa pubblica ma che, per motivi diversi, si sono allontanati dalla politica e non riescono più a dare il proprio contributo alla collettività”.

Nel frattempo, invece, 'salto del fosso' per il Partito socialista che dall'opposizione, dove era alleato con Ravenna in Comune, passa in maggioranza. "La situazione creatasi con il voto del 4 marzo - spiegano il segretario provinciale e comunale Lorenzo Corelli e Giuseppe Marolla - non consente defezioni a chi ritiene necessario che tutta la sinistra riformista e di governo ritrovi la propria strada, aprendosi ai nuovi scenari". Insomma la sinistra "esiste, a maggior ragione laddove, come a Ravenna, governa con la partecipazione di molte sue componenti e di quella laica e liberaldemocratica rappresentata dai repubblicani". Da qui la volontà di "arricchirla portandovi la voce dei socialisti e di quanti, ambientalisti e civici, vorranno condividerla". Con particolare attenzione ai temi della tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza.